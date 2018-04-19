Dünyanın kapısı Tosya'da üretiliyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap sanayisinin oldukça geliştiğini söyleyen Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı'na sundukları projeyi anlattı.

Metin Ekşi, "Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği doğrultusunda çeşitli destekler veriliyor. Bundan yararlanmak amacıyla Kapı Sanayicileri Derneği'ni kurduk. Hazırladığımız 'Dünyanın Kapısını Üretiyoruz Projesi' kabul gördü. Proje yaklaşık 2 milyon lira bütçeli" diye konuştu.

"Tosya denildiğinde akıllara kapı gelmeye başladı"

Türkiye'de kapı üretiminde akla gelen ilk yerlerden olduklarını belirten Ekşi, şöyle devam etti:

"Şu anda 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Proje kapsamında 7 ülkeyi daha ihracat yaptığımız ülkeler arasına katma hedefimiz var. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana, Fildişi Sahili, Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya ve Mozambik'te ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Fuarlarda Tosya kapısını anlatıyoruz. Bizi yavaş yavaş tanımaya başladılar. Bu ülkelerde Tosya denildiğinde akıllara kapı gelmeye başladı. Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle Tosya kapısını dünyada daha fazla ülkeye duyurmaya başladık."

Ekşi, hedef olarak belirledikleri ülkelerin bazılarından Tosya'ya alım heyetlerinin geldiğini ve ilçedeki fabrikaları gezerek, sahipleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İlçede kapı üretiminin son teknolojiyle yapıldığını dile getiren Ekşi, "Tosya, jeopolitik konumu, hammaddeye yakınlığı nedeniyle ahşap işçiliğinin uzun süredir yapıldığı bir yer. İlçede geleneksel küçük çaplı işletmeler yaygındı ama son dönemde bu işletmeler teknolojik fabrikalara dönüşmeye başladı" dedi.

Kaynak: AA