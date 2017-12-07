ASELSAN'ın sayısal takografı 1 milyar avroyu ülkede tutacak

ASELSAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla birçok yenilikçi ürün üretiyor. Ortaya koyduğu ürün ve çözümlerle savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunan ASELSAN, askeri teknolojilerin sivilleştirilerek ticarileştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor. Şirket, mevcut bilgi birikimiyle sivil alandaki çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çözümler sunuyor.

ASELSAN, çalışmaları kapsamında dünyada sadece birkaç ülke tarafından yapılabilen "sayısal takograf cihazı"nı üretti.

Yerli ve milli sayısal takograflar araçlarda kullanılmaya başlandı. Sayısal takograf cihazı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tüm kamyon, kamyonet ile 9 ve daha fazla yolcu taşıyan araçlarda zorunlu olarak bulunuyor. AB, Türkiye’den gelen tüm otobüs ve kamyonlarda da bu cihazı zorunlu kılıyor. Cihazın Türkiye'de benzeri araçlarda kullanımı için düzenleme yapıldı.

Türkiye, AB ülkeleri ve AB’ye yönelik karayolu taşımacılığı yapan diğer ülkeler de hesaba katıldığında, sayısal takograf için yıllık 1 milyonun üzerinde bir pazar bulunuyor. Takograf kullanılan araç sayısı ve bu alandaki dönüşüm ihtiyacı dikkate alındığında ASELSAN'ın çözümü, Türkiye'den 1 milyar avroya yakın döviz çıkışını engelleyecek.

Dünyadaki dördüncü üretici oldu

Yolcu ve yük taşımacılığının büyük kısmının karayoluyla yapıldığı Türkiye, Avrupa’da çalışan 60 bin araçlık filosuyla uluslararası karayolu taşımacılığında dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Eski nesil takograflar, manipülasyonlara son derece açık olduğundan trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. ASELSAN’ın ürettiği sayısal takograflar ve etkili denetim metotlarının buna son vermesi bekleniyor. Araçlar sayesinde çalışma süreleri ve hız ihlalleri şeffaf şekilde izlenebilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen cihaz, aracın hızını ve kullanan sürücülerin kullanım sürelerini kimlikleriyle beraber otomatik veya yarı otomatik kaydediyor, kriptolu yapısıyla kayıt sistemine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermiyor.

Şirket, AB Ortak Araştırma Merkezi'ndeki "Birlikte Çalışabilirlik Testleri"ni ilk başvurusunda başarılı şekilde geçerek sertifikalandırılan STC-8250A cihazıyla dünyadaki dördüncü üretici oldu.