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Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK), "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.

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Türkiyenin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi belli oldu

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi Sabancı Üniversitesi oldu.

Bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sabancı üniversitesi, bilim
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