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Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK), "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:50



