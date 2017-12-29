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Buradasınız : » » Kar ve dondurucu soğuklar ABD'yi esir aldı

Kar ve dondurucu soğuklar ABD'yi esir aldı

ABD'nin kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan karın kalınlığı 1 metreyi aştı. Bazı yerlerde hava sıcaklığı - 30 dereceye kadar düştü.

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Kar ve dondurucu soğuklar ABDyi esir aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 

Minnesota, Illinois, Michigan, Pennsylvania eyaletlerinde özellikle hissedilen soğuk hava dalgası Chicago’da sıcaklığı -30 derecelere düşürken, Pennsylvania’nın Erie şehrinde 1 metre kalınlığın üzerinde kar yağışına sebep oldu.

Ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına geldiği Erie’de, halk karın keyfini çıkartıyor.

Şehrin Belediye Başkanı Joe Sinnot yaptığı açıklamada Erie’de her zaman kar yağışının yoğun olduğunu ama ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA/Reuters

Etiketler: soğuk hava dalgası, kar, abd
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