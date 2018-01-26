Kanada tarihinde bir ilk! Şeref Madalyası aldı

Kanada'da yaşayan Türkler arasında, Kanada toplumuna üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Order of Canada" (Kanada Şeref Madalyası) ile onurlandırılan ilk Türk olan Dr. Ahmed Fuad Şahin, ödülünü Genel Vali Julie Payette'nin elinden aldı.

Başkent Ottawa'daki Genel Valilik Konutu Rideau Hall'da düzenlenen törende, Şahin'in yanı sıra 47 kişi Kanada Şeref Madalyası ile ödüllendirildi.

Niagara-On-The-Lake kasabasında ikamet eden 95 yaşındaki Türk ve Kanada vatandaşı Şahin'e daha önce, ülkedeki Müslüman ve Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Kanada Şeref Madalyası verilmesi kararlaştırılmıştı.

Şahin, Kanada'ya geldiği 1958 yılından bu yana kendisine verilen görevleri yerine getirmesinin yanı sıra Müslüman toplumu için de gayret sarf ettiğini söyledi.

Ülkede 60 yıldır yaptıklarının Kanada makamları tarafından takdir edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Şahin, yeni nesle çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kanada'ya geldikleri ilk günlerden itibaren dinlerini yaşamaya çalıştıklarını aktaran Şahin, ilerleyen yıllarda ülke genelindeki Müslümanların dernek ve vakıflar kurarak organize olmalarını sağladığını, bunları bir araya getirerek yaşadıkları her kentte birer cami açmalarına ön ayak olduğunu söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Kanada Müslüman Dernekler Konseyini kurup Müslümanların örgütlerini bir çatı altında topladım. Ardından 33 sene önce kısa adı IDRF olan International Development Relief Foundation'ı (Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı) kurdum. Bu vakıf bugüne kadar Müslüman olan veya olmayan binlerce insana milyonlarca dolarlık yardımda bulundu. IDRF bugün bile hala hizmetlerine devam etmektedir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tebrik

Kanada Genel Valiliğindeki törenden sonra Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından kabul edilen Şahin ve ailesi, elçilikte bir süre Büyükelçi Ünal ile sohbet etti.

Dr. Ahmet Fuad Şahin kabulde, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ödüle layık görülmemin ertesinde hemen aradı. O sırada bir toplantı için Vancouver'daymış. Aramasından büyük onur ve mutluluk duydum. Türkiye bizim ana vatanımız. Vatanımızı her daim şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: AA