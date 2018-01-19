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Buradasınız : » » BM'den insani krizin yaşandığı İdlib ve Doğu Guta için çağrı

BM'den insani krizin yaşandığı İdlib ve Doğu Guta için çağrı

BM, İdlib ve Doğu Guta'da sivillerin yeni saldırılarla karşı karşıya olduğunu ve bu şiddet olaylarına sessiz kalınamayacağını açıkladı.

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BMden insani krizin yaşandığı İdlib ve Doğu Guta için çağrı

Geçen yıl kasım ayından beri Doğu Guta'da yaklaşık 393 bin kişinin rejim güçleri ve destekçilerinin hava saldırılarına ve bombardımanına maruz kaldı. 

Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da siviller gıda sıkıntısı ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin özel danışmanları Adama Dieng ve Ivan Simonovic de ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmaların ve hava saldırılarının siviller üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyarıda bulundu. 

Doğu Guta'da 31 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında en az 30'u çocuk 85 sivil hayatını kaybetti. 

İdlib'in güneyinde ve Hama'nın kırsalında artan çatışmalar çok sayıda sivilin ölümüne ve 200 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu. En az dört sağlık merkezi ve iki okulda saldırılarda hedef alındı.

Dieng ve Simonovic, daha önce saldırılardan kaçarak İdlib'e sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin şimdi yeni saldırılarla karşı karşıya olduğunu anlattı. Sivillere yönelik gelişigüzel şiddet olayları karşısında sessiz kalınamayacağına vurgu yapıldı. 

Aynı zamanda Suriye'de tüm taraflara ve BM Güvenlik Konseyine bu saldırıları kınama, sivilleri koruma ve uluslararası insani hukukun sağlanması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, Esed, Doğu Guta, çatışmasızlık bölgeleri, birleşmiş milletler
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