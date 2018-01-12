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Buradasınız : » » Yeni nesil bavul sahibinin peşini bırakmıyor

Yeni nesil bavul sahibinin peşini bırakmıyor

Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarında tanıtılan yeni nesil bavullar büyük ilgi gördü.

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Yeni nesil bavul sahibinin peşini bırakmıyor

Bir Çin firması tarafından sadece 3 adet geliştirilen kendi kendine gezen yeni nesil bavul Puppy, Las Vegas'taki teknoloji fuarında tanıtıldı.

Bugüne kadar geliştirilen akıllı bavullardan farkı, 2 tekerlekli olması, kendi kendini dengeleme yeteneği ve parmak izi ile çalışması.

Yeni nesil bavul, parmak izi ile çalışıyor. Çalındığı ya da kaybolduğu takdirde GPS yardımıyla takip edilebilecek.

Üstelik tekerlekleri uzaktan kilitlenebilecek. 2 tekerleğe fazla yük bindiğinden, ağırlığının azaltılmasına çalışılıyor.

Çin firması ise henüz fiyat belirlemedi

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: yeni nesil bavul, çin, puppy
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