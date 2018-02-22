Kamerunlu öğrenci akıllı telefonlar için 'Atatürk' uygulaması geliştirdi

Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Tumenta, Türkiye'ye gelmeden önce Atatürk'e dair fazla bir bilgisi olmadığını söyledi.

Kamerunlu Tumenta, "Ankara'ya geldiğimde bir arkadaşım Atatürk ile ilgili bir şeyler anlattı. İlgimi çekti. Okumalar yaptım kendisiyle ilgili. Okudukça hayranlığım arttı. Atatürk müthiş bir lider." dedi.

Çevresindeki yabancı öğrencilerin de Atatürk hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için akıllı telefon uygulaması geliştirmeye karar verdiğini anlatan Tumenta, "6 ay uygulamayı yapmak için uğraştım. 2 gün önce uygulama Google Play Store'da aktif hale geldi. Uygulama içerisinde Atatürk'ün kim olduğunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Funyi David Tumenta, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" isimli uygulamanın ücretsiz indirilebileceğini bildirerek, aplikasyonda Atatürk'ün kişisel biyografisi, askeri hayatı, fotoğrafları, önemli sözlerine yer verdiğini söyledi.

Atatürk'ün sevdiği 12 şarkının da bu uygulamayla dinlenebileceğine işaret eden Tumenta, şarkıların sayısının zaman içerisinde artacağını ve yeni fotoğraflar ekleyeceğini de belirtti.

"7 dilde Atatürk'ü anlatacak"

Uygulama dilinin İngilizce olduğunu aktaran Kamerunlu öğrenci Tumenta, şöyle devam etti:

"Türkler Atatürk'ü biliyor, yabancılar bilmiyor. Bu yüzden İngilizce olarak tasarladım. Ben 7 dil konuşabiliyorum. Uygulama 2 hafta içerisinde 7 dilde hizmet verecek. Google Store'da çok Atatürk uygulaması var. Benimki özellikle Google tarafından doğrulandı ve işaretlendi. Çünkü diğer uygulamalardan daha bilgi verici. Uygulamada bazı haber sitelerinin linkleri de var. İnsanlar dünyada ne oluyor bilsin diye yaptım bunu. En yüksek güncelleme veren haber siteleri anlık olarak her 10 saniyede bir değişiyor. Sosyal medyada istediğin haberi paylaşabiliyorsun."

Tumenta, uygulama için gündüz ve gece modu şeklinde 2 farklı arka plan seçeneği oluşturduğunu da anlattı.

Atatürk hakkında çok sayıda kitap okuduğunu, bunun için kütüphanede araştırma yaptığını dile getiren Funyi David Tumenta, "En çok sevdiğim lider Atatürk. Atatürk çok akıllı bir adam, çok güzel bir insan, çok başarılı bir asker. Böyle çalışan birisini hiç görmedim. Aynı zamanda kitaplar yazmış. İnanılmaz bir lider. Çok gurur duydum. Zamanımı ve paramı verdim bu uygulama için. Herkes Atatürk'ün kim olduğunu öğrensin istedim. 'Yurtta barış, dünyada barış' Atatürk'ün en sevdiğim sözüdür."

Tumenta, uygulamanın iOS, Windows tabanlı telefonlara indirilebilmesi için de girişimde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA