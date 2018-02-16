  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

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Hürjet'in tasarımı şekilleniyor

TAI, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi çalışmaları kapsamında Hürjet'in tasarımını güncelledi.

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Hürjetin tasarımı şekilleniyor

TUSAŞ, geçen yıl ağustos ayında Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla Hürjet Projesi'ni başlattı.

Geliştirilecek uçağın, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarının yerini alması ve 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonu ile F-16’ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor.

Hürjet'in, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Projeyle, Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel, fonksiyonel ve performans gereksinimlerinin karşılanması amacıyla mevcut teknolojilerin kullanımıyla maliyet etkin bir sistem çözümü geliştirilmiş olacak.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından halihazırda 70 uçaklık T-38 filosu kullanılıyor. Hafif taarruz uçağı ihtiyaçları da dikkate alındığında Hürjet için önemli bir pazar potansiyeli bulunuyor.

Hürjet, 1,2 mach maksimum hız ve 45 bin feet maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak, son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

Kaynak: AA

Etiketler: tusaş, TAI, taarruz uçağı, jet, hürjet
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