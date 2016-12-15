BİLİM TEKNOLOJİ

Amerikalı araştırmacılar, kağıt ve plastik üzerinde elektronik devre…04.01.2017
2016, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayılan uydurma…04.01.2017
Tavuklarının sanılanın aksine belirgin kişiliklere ve bazı zihinsel…04.01.2017
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yıl boyunca çekilen…31.12.2016
NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon ışık yılı ötede,…30.12.2016
Teknoloji dünyası, 2016'da birçok yeniliğe imza atarken bunlardan…27.12.2016
Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boğazlarda meydana gelen…26.12.2016
Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan…25.12.2016
Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de…25.12.2016
NASA, Cassini keşif aracının çektiği Satürn'ün en dış halkasında yer…23.12.2016
Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakınında muhtemelen evrenin en büyük…22.12.2016
İngiliz bilim adamları, amniyon sıvısının, yaşlanan ve zayıflayan…21.12.2016
Apple, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar avro geriye…20.12.2016
Bilim insanları, Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıkta, Güneş'e çok…19.12.2016
GÖKTÜRK-2, yörüngesinde 21 bin 387 tur attı ve tüm dünyadan toplam 23…18.12.2016
"Google Trends" adlı sayfada, Türkiye'de yapılan genel aramalarda…16.12.2016
NASA, cüce gezegen Ceres'in, gölgeli kutbunda buzulların varlığı…16.12.2016
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da araştırmacılar, iki yeni memeli türü…16.12.2016
Video paylaşım sitesi YouTube, Kuzey Kore devlet televizyonuna erişimi…15.12.2016
ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Yahoo, 2013 yılında 1 milyar…15.12.2016
Çin'de uzay araştırmaları için kapsül içinde yaşam faaliyetlerinin…15.12.2016