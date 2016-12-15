BİLİM TEKNOLOJİ

Amerikalı araştırmacılar, kağıt ve plastik üzerinde elektronik devre…

Tavuklarının sanılanın aksine belirgin kişiliklere ve bazı zihinsel…

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon ışık yılı ötede,…

Teknoloji dünyası, 2016'da birçok yeniliğe imza atarken bunlardan…

Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boğazlarda meydana gelen…

Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de…

NASA, Cassini keşif aracının çektiği Satürn'ün en dış halkasında yer…

Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakınında muhtemelen evrenin en büyük…

İngiliz bilim adamları, amniyon sıvısının, yaşlanan ve zayıflayan…

Apple, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar avro geriye…

GÖKTÜRK-2, yörüngesinde 21 bin 387 tur attı ve tüm dünyadan toplam 23…

18.12.2016