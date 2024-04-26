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Bilim Teknoloji
TRT Haber 26.04.2024 13:53

Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan

Uzay insanlık için hala bilinmezliğini korumaya devam ederken astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan, video ve fotoğraflarıyla bu gizemi aydınlatmaya çalışanlardan... Günlerce emek verip çektiği anlar, kainatın eşsiz güzelliğini gözler önüne seriyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Galaksiler, gezegenler, yıldızlar...

Gökyüzü hala tüm gizemini korurken, astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan, uzayın bilinmeyenlerini video ve fotoğraflarıyla bizlere aktarmaya çalışıyor.

Günler süren pozlamalar ve işlemelerin ardından ortaya çıkan görüntüler ise bizleri bambaşka galaksilere götürüyor.

Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan

İlk hedef Andromeda

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde fizik okuyan Can Rıfat Turcan’ın uzaya olan yoğun ilgisi astrofizikle tanıştıktan sonra başladı.

Çocukluğunda da uzayı merak ettiğini belirten Turcan, üniversitenin astronomi kulübüne katılıp gözlem evinin kurulumunda da aktif rol oynadı.

İstanbul’a yerleşmesinin ardından ise uzaya dair ilk karelerini çekmeye başladı. Yaptığı ilk işi ise şöyle anlatıyor:

“İlk kameramı aldım ve Samanyolu’nu çekmeye başladım. Teleskobumu aldığımda ise ilk çektiğim hedef Andromeda Galaksisi oldu.”

Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan

En önemli şey karanlık

Can Rıfat Turcan, sönük hedefleri 3-4 günde, daha parlak hedefleri ise 1-2 günde pozlayarak çektiğini belirtiyor. 

Derin uzay fotoğrafları çekmek için birtakım şartların birlikte oluşması gerektiğini söyleyen Turcan, işin inceliklerini şu sözlerle anlatıyor:

"İstanbul bu konuda yetersiz kalıyor. Birinci şart karanlık. Ne kadar karanlıksa o kadar iyi. Diğer bir şart ise yükseklik. Ne kadar yüksekte olursanız nem az olduğu için görüntüler daha keskin oluyor. Hava da bulut ve yağmur olmaması lazım. Hatta mümkünse ayın da gözükmemesi lazım."

Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan

“Orion Takım Yıldızı’nı görebilmeyi isterdim”

“Sadece fotoğraf çekmek yetmiyor, fotoğrafı da iyi işleyebilmek lazım" diyen Turcan, bunun en az fotoğrafı çekmek kadar zahmetli bir iş olduğunu anlatıyor.

En çok Orion Takım Yıldızı'nı yakından görebilmeyi hayal ettiğini söylüyor.

“Hem çocukluk hayalim olduğu için hem de mitolojisi çok kuvvetli olduğu için çok seviyorum. Hatta bu yüzden kedimin adını Orion koydum” diyor.

Astrofotoğrafçılığa başlamak isteyenlere de önerileri var...

Geniş açı ile Samanyolu’nu çekerek işe koyulmalarını tavsiye eden Turcan, sürecin biraz uzun ve zahmetli olması nedeniyle sabırlı olmaları gerektiğinin altını çiziyor. 

Muhammed Enes Ertaş
Muhammed Enes Ertaş
Kurgu
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Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan
Uzayın derinliklerine objektif tutuyor: Astrofotoğrafçı Can Rıfat Turcan
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