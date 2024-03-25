Türk Kızılay, Pakistan'da 200 yetim çocuğa iftar verdi

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, İslamabad'daki Anjuman Faizul İslam Yetimhanesi'nde özel bir iftar yemeği programı düzenlediklerini söyledi.

Limka, Türk Kızılay olarak Dünya Yetimler Günü'nde 200 yetim çocuğa iftar verdiklerini belirterek "Bu özel etkinliği, Dünya Yetimler Günü'nü kutlamak ve onları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleştirdik" dedi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kalplerini ısıttığına işaret eden Limka, "Onların gülümsemeleri, bizlere büyük bir mutluluk ve huzur verdi. Yetimlerimizi sevgi ve şefkatle kucaklamak, Türk Kızılay olarak en önemli görevlerimizden biridir" diye konuştu.