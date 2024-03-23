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Ramazan
TRT Haber 23.03.2024 12:53

Kosova’daki Türkler geleneksel iftar programında buluştu

Kosova'nın Prizren kentinde Kosova Demokratik Türk Partisi’nin geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

Kosova’daki Türkler geleneksel iftar programında buluştu

Geleneksel iftar programına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Kosovalı soydaşlarımızın yanlarında olmaya her zaman gayret ediyoruz"

İftar programının ardından konuşma yapan YTB Başkanı Eren, Kosova'da onlarca projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, Türkiye'de Kosovalı Türk öğrencilerin de eğitim aldığını aktardı.

Kosova’daki Türkler geleneksel iftar programında buluştu

Eren, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kosova'daki Türk toplumu, Türkün merhamet ve şefkat yüreğini taşımayı devam ettiriyor. Kosova bizim tarihimiz, kültürümüz, vatanımızdır. Ecdadımızın kanlarıyla sulanıp yurt edinilen, ezanlarıyla İslam'ın mührü vurulan, her haliyle bizden olan vatanın adıdır Kosova. Sadece Kosova'da değil, Balkanlar'ın dört bir tarafında Türklük meşalesini devam ettiren soydaşlarımız, kendi kültür ve kimliklerini bin bir zorlukla ayakta tutmaya gayret ediyor. Balkanlarda ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Kosova’daki soydaşlarımızın da yanlarında olmaya her zaman gayret ediyoruz. 

Kosova'da 5 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak nüfus sayımına da katılım çağrısında bulunan Eren, Kosova’daki yüzyıllara sari Türk varlığının korunması ve geleceğe en doğru ve güçlü şekilde aktarılmasının önemini belirtti.

"Ana vatanımız her daim yanımızda"

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da konuşmasına Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkının kazanılmasının 73. yıl dönümünü kutlayarak başladı. 

20 Mart'ın Kosova'daki Türk toplumunun yeniden dirilişini ve doğuşunu temsil ettiğini belirten Damka, "20 Mart 1951, Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkı kazandığımız gün. O günden bugüne Kosova'da Türk toplumu kendi kimliğini, kendi eğitimini, kendi kültürünü dimdik ayakta tutuyor. Tabii bu sadece bizim değil, sizin sayenizde, ana vatanımızın sayesinde. Bugün çok daha güçlüyüz, bugün ana vatanımız her daim yanımızda." dedi. 

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da yapılacak nüfus sayımının altını çizerek şunları kaydetti;

Bu nüfus sayımını Türkiye Cumhuriyeti olarak biz aynı zamanda bir fırsat gibi değerlendiriyoruz. Sizlerin, sizden önceki nesillerden devraldığınız ve geleceğe taşıdığınız bayrakta Türklerin Kosova'daki gerçek sayısının ortaya çıkması önemli bir dönüm noktası, önemli bir kilometre taşı oluyor.

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