  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Şırnak
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ramazan
AA 18.02.2026 19:55

Ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek

Ramazan ayında okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek.

Ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında okullarımızda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek. Gönüllülük esasına dayalı olarak planlanan etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas alıyoruz. Değerli öğrencilerimize etkinliklerde başarılar, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

ETİKETLER
Ramazan Ayı Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
19:21
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
19:13
İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
18:59
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı
18:50
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
18:44
Borsa İstanbul günü pozitif tamamladı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ