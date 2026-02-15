  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

Ramazan
AA 15.02.2026 11:21

On bir ayın sultanı ramazan başlıyor

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta idrak edilecek.

On bir ayın sultanı ramazan başlıyor

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

"Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, rahmet kapılarının açıldığı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ramazanda gündüz oruç tutulmasının emredildiği, gece ise ibadet edilmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

Peygamberin, yılın diğer gecelerinden farklı olarak, ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle teravih namazı kıldığını aktaran Tiryaki, şunları söyledi:

"Hz. Peygamber, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashabına ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer döneminden itibaren teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmıştır. Böylece Müslümanlar tarafından ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihya edilegelmiştir. Yine Müslümanlar, Peygamberimizin sahur yapmaları yönündeki teşvik ve tavsiyeleri gereğince sahura kalkmaya önem vermişlerdir."

Hz. Muhammed'in cömertliğinin ramazan ayında daha da arttığını belirten Tiryaki, "Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi. Peygamberimizin sünnetinden hareketle Müslümanlar asırlardır ramazan ayında hatimler okumuş, camilerde itikafa girmiş, infak ve tasadduklarını çoğaltarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir." dedi.

ETİKETLER
Ramazan Ayı Ramazan Bayramı Oruç Diyanet İşleri Başkanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti'den belediyelere "ramazan" genelgesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 72 bin 61'e yükseldi
13:03
Depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı
12:59
PTT'den emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit desteği
12:25
Ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı 58 aydır kesintisiz artıyor
12:08
Türkiye demir yolu tecrübesiyle Asya ve Afrika ülkelerine örnek oldu
12:18
Türkiye-BAE ilişkileri artan ticari ortaklık temelinde gelişiyor
Kaputaş Plajı'nda denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü
Kaputaş Plajı'nda denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü
FOTO FOKUS
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ