Ramazan
TRT Haber 04.03.2026 00:13

KKTC'de 'Ramazan Sokağı' kapılarını açıyor

KKTC'de ilk kez düzenlenecek Ramazan Sokağı bugün kapılarını açacak. Ramazan Sokağı’nda akıl ve zeka oyunlarından, kukla yapımına; robotik kodlamadan, seramik yapımına kadar çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.

KKTC'de 'Ramazan Sokağı' kapılarını açıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ilk kez Ramazan Sokağı etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) katkıları ile Tarihi Selimiye meydanı Ramazan Sokağı ile çeşitli etkinliklerin ev sahibi olacak.

KKTC'de 'Ramazan Sokağı' kapılarını açıyor

Selimiye Cami’nin hemen yanı başındaki etkinliklerle Ramazan-ı Şerif heyecanı KKTC’yi kuşatacak.

Ramazan Sokağı 15 Mart’a kadar devam edecek

Ramazan Sokağı’nda akıl ve zeka oyunlarından, kukla yapımına; robotik kodlamadan, seramik yapımına kadar çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.

Geleneksel lezzetler de Ramazan Sokağı’nda yerini alacak.

KKTC'de 'Ramazan Sokağı' kapılarını açıyor

Ramazan Sokağı 15 Mart’a kadar devam edecek. 

KKTC Ramazan Ayı YTB
