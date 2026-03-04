KKTC'de 'Ramazan Sokağı' kapılarını açıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ilk kez Ramazan Sokağı etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) katkıları ile Tarihi Selimiye meydanı Ramazan Sokağı ile çeşitli etkinliklerin ev sahibi olacak.

Selimiye Cami’nin hemen yanı başındaki etkinliklerle Ramazan-ı Şerif heyecanı KKTC’yi kuşatacak.

Ramazan Sokağı 15 Mart’a kadar devam edecek

Ramazan Sokağı’nda akıl ve zeka oyunlarından, kukla yapımına; robotik kodlamadan, seramik yapımına kadar çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.

Geleneksel lezzetler de Ramazan Sokağı’nda yerini alacak.

