TRT 1’den Ramazan ayına özel zengin yayın akışı

TRT 1, canlı iftar ve sahur vakti programlarından etkileyici belgesellere, yarışmalardan tarihi dizilere kadar dolu dolu bir yayın akışıyla Ramazan ayında izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ve Kur’an’ın Mesajı programları Kur’an-ı Kerim’in kutsal mesajını ekranlara getirirken Ramazan Sevinci ve Sahur Bereketi programları canlı yayınlarıyla iftar ve sahur vakti izleyicilerin evlerine konuk oluyor. Vefa Sultan dizisinin yeni sezonu; Selam ve Hızır belgeselleri ve daha fazlasıyla TRT 1, Ramazan ayında günün her saatine özel içeriklerle yayınlarına devam ediyor.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yeni sezonuyla ekranda

Ramazan ayının gelenekselleşen programlarından Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, onuncu sezonunda geçmiş dönemlerin başarılı isimlerini yeniden bir araya getiriyor. Toplam kırk yarışmacının performans sergileyeceği yeni sezonda jüri değerlendirmeleri ve tilavetler izleyiciyle paylaşılıyor.

Sunuculuğunu Bekir Köse’nin üstlendiği programın jüri kadrosunda Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Halil Necipoğlu ve Osman Şahin bulunuyor. Öte yandan Kur’an’ın Mesajı programı da ayetlerin anlam ve yorumlarına odaklanan bölümleriyle her gün ekranlarda olacak.

Ramazan Sevinci programı Mustafa Demirci’nin sunumuyla ekranlarda

İftar saatine doğru TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ramazan programı Ramazan Sevinci, “on bir ayın sultanı”nın paylaşma ve dayanışma duygusunu ekranlara taşıyor. Mustafa Demirci’nin sunumuyla ve her gün farklı alanlardan konukların katılımıyla gerçekleşecek yayınlarda; kültürel, akademik ve sanatsal perspektiflerden değerlendirmeler yapılacak. Ramazan Sevinci programı, hem bilgilendiren hem de manevi huzur veren içerikleriyle izleyicilerin iftar vakti bekleyişine eşlik edecek.

Sahur vakti heyecanı Sahur Bereketi programıyla yaşanıyor

TRT 1’in gece saatlerinde ekrana gelecek olan sahur programı Sahur Bereketi, sahur vaktinin heyecanını ve manevi atmosferini canlı yayınla izleyicilere aktarıyor. Dursun Ali Erzincanlı’nın sunumuyla gerçekleşen program; şiirler, sohbetler ve farklı konukların katkılarıyla sahur sofralarına konuk oluyor. Gecenin huzurunu ve bereketini dualarla harmanlayan Sahur Bereketi, Ramazan boyunca her gece izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Vefa Sultan yeni bölümleriyle ekrana geliyor

Vefa Sultan, bu Ramazan’da yeni sezon bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Muslihuddin Mustafa’nın İstanbul’a dönüşüyle şekillenen hikâye; manevi arayış, içsel hesaplaşma ve toplumsal değişim temalarını derinlikli bir dille işleyerek karakterlerin ruhsal dönüşümünü mercek altına alıyor.

TRT 1, Vefa Sultan dizisinin yanı sıra Ramazan ayının manevi atmosferine uygun ilgi çekici belgeselleri de ekranlara getirecek. Selam belgeseli, farklı coğrafyalardan insanların inanç temelli hayat hikâyelerine odaklanıyor. Dört bölümden oluşan yapım, hafta sonları ekranlara gelecek. Hızır belgeseli ise yardım faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini konu edinen anlatımıyla izleyiciyle buluşacak.