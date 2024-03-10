Kırgızistan'da hatimle ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının başlamasıyla camiyi dolduran Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un vaazını dinledi.
Ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazı hatimle iki saatte kılındı.
Cami imamı Abdullah Akparalı Uulu, yaptığı açıklamada, "Ramazan coşkusu geldi. Allah, tüm Müslümanların dileklerini kabul etsin." dedi.
Akparalı Uulu, tüm dünya Müslümanlarına ülkelerinde huzur ve bereket temennisinde bulundu.
Kırgızistan'da 2 binden fazla camide ramazan boyunca iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.