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Ramazan
TRT Haber 10.03.2024 21:23

Ramazanın ilk teravih namazı kılındı

İslam aleminin kutsal ayı 11 ayın sultanı ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, ülke genelindeki camilerde kılındı. İlk oruca niyet için bu gece sahur sofraları kurulacak.

Ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının başlamasıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde camilere akın eden Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Gece de ilk sahurun heyecanı yaşanacak. 30 gün sürecek ramazan ayı, bu yıl 11 Mart Pazartesi başlayacak. 9 Nisan Salı günü sona erecek.

Hakkari'den Edirne'ye tüm yurtta inananlar, ilahi buyruğu yerine getirmek için oruç tutacak. Eller af ve mağfiret için semaya kalkacak.

Türkiye'de ilk sahuru Iğdır yapacak. Iğdırlılar oruca 04.52'de başlayacak.

Sahur vakti İstanbul'da saat 05.51, Ankara'da 05.36, İzmir'de 06.01'de sona erecek.

Ramazanın ilk iftar sevinci, 18.13'te yine Iğdır'da yaşanacak. İlk oruç Ankara'da 18.58, İstanbul'da 19.13, İzmir'de ise 19.21'de açılacak.

Son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

Kadir gecesi 5 Nisan Cuma

'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazanın 27'nci gecesi olan 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

Müslümanlar 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
Bu yıl fitre miktarı 130 lira olacak. 

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