Çocuklara ramazan hediyesi TRT Bil Bakalım'dan

Ramazan ayında , çocukların kapı kapı dolaşıp şeker ya da bahşiş topladığı "küpecik" geleneği hangi ile özgüdür? Ramazan ayı içerisinde yer alan kutsal gece hangisidir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir, yarışmaya başla. Sınırlı süreyle açılacak olan bu etkinliğe dair harika bir rozetin sahibi olabilir ve profilini Ramazan ruhuyla süsleyebilirsin! Üstelik TRT Bil Bakalım reklamsız ve ücretsiz!

Çocuklar için Ramazan etkinlikleri

11 ayın sultanı mübarek ramazan ayında güvenilir ve reklamsız etkinlikler arayan ebeveynlerin adresi yine TRT Bil Bakalım oluyor! Ramazan ayının getirdiği heyecanı çocuklarıyla yaşamak isteyen ebeveynlerin güvendiği TRT Bil Bakalım birbirinden eğitici ve eğlenceli sorularla hazırlanmış ramazan etkinliğiyle bir numaralı adres oluyor.

Ramazan coşkusunu çocuklara aktarmak ve onlara bu ayı sevdirmek için yeni etkinlikler arayan ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte güvenilir bir şekilde vakit geçireceği TRT Bil Bakalım, 2024 yılında da ramazan neşesini evlere getiriyor.

Sadece bu kutsal ayda açılan ve onlarca eğitici soruyu içeren “Ramazan” kategorisi her yaştan kullanıcısını bekliyor. “Ramazan” kategorisine özel bir sıralamanın bulunduğu bu sınırlı süreli kategori Ramazan Bayramı’nın son gününe dek açık kalacak.

Haydi sen de ücretsiz ve reklamsız TRT Bil Bakalım’ı indir ve Ramazan etkinliklerinin tadını çıkar!

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.



Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor.

TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.