TRT Haber 11.03.2026 12:15

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle iftarda buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İstanbul’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane yerleşkesinde düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda yaklaşık 2 bin 500 kişi orucunu birlikte açtı.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle iftarda buluştu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın ev sahipliğinde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane yerleşkesinde düzenlenen 2 bin 500 kişilik iftarın davetlilerinden biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dı. Işıkhan, iftarın ardından yaptığı konuşmada 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuna değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle sağlık sisteminde önemli dönüşümler yaşandığını söyledi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle iftarda buluştu

“Türkiye sağlık alanında model alınan bir ülke”

Türkiye’nin sağlık sisteminin bugün birçok ülke tarafından örnek alınan bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Işıkhan, “Sosyal güvenlik reformlarıyla hem sağlık hizmetlerimizi hem de sosyal güvenlik sistemimizi model alınan bir ülke konumuna getirdik. Hastanelerimiz vatandaşlarımıza otel konforunda hizmet sunuyor. Sizler de geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak bu güçlü sistem içerisinde görev alacaksınız” dedi. Bakan Işıkhan, üniversitenin farklı ülkelerde yürüttüğü eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, öğrencilerin bu büyük sağlık ailesinin birer parçası olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle iftarda buluştu

Ramazan boyunca her gün öğrencilerle iftar yapıldı

Programda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da Ramazan ayı boyunca üniversite bünyesinde öğrencilerle düzenli olarak iftar programları gerçekleştirildiğini belirtti. Aydın, öğrenci kulüplerinin katılımıyla her gün ortalama 500 öğrencinin iftar programlarında bir araya geldiğini, son iftarın Ramazan boyunca düzenlenen organizasyonların en büyüğü olduğunu ifade ederek, “Sayın Bakanımızın katılımıyla öğrencilerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aydın, üniversitenin ayrıca Somali, Özbekistan, Suriye, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Filistin, Bangsamoro ve Sudan gibi farklı ülkelerde de akademik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Üniversitenin sağlık eğitimindeki güçlü altyapısına da dikkat çeken Aydın, 22 ilde 70 eğitim ve araştırma hastanesiyle iş birliği halinde asistan eğitimi ve sağlık hizmet sunumuna katkı sağladıklarını ifade etti.

Açık havada gerçekleştirilen iftar programı öğrenciler ve akademisyenlerin sohbetiyle sona erdi.
 

