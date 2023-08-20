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Yaşam
DHA 20.08.2023 16:36

Zifte saplanan koyun, ekiplerce kurtarıldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde zifte saplanan koyun, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesinin kovasıyla kurtarıldı.

Zifte saplanan koyun, ekiplerce kurtarıldı

Sabah saatlerinde, Antalya- Burdur kara yolunda geçen günlerde sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan kamyonda yüklü asfalt zifti, tarlaya döküldü.

Mahalledeki bir çiftçiye ait sürüdeki koyunlardan biri zifte saplandı.

Çırpındıkça daha da batan koyunu kurtarmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin iş makinesiyle yaptıkları çalışmayla koyun kurtarıldı, üzerindeki zift mazot ve suyla temizlenerek sahibine teslim edildi.

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