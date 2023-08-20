Açık 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.08.2023 13:12

Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deniz kaplumbağaları için kafesleme yöntemiyle yaptığı yuva sayısı 2 bin 551'e yükseldi.

Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, caretta carettaların yumurtalarının kafesleme yöntemiyle koruma altına alındığını belirtti.

Yumurtadan çıkan yavru Caretta Caretta'ların denizle buluşmasına da yardımcı olunduğunu ifade eden Özhaseki, deniz kaplumbağalarının denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yapılan yuva sayısının 2 bin 551'e ulaştığını aktardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bakan Özhaseki paylaşımında "Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

ETİKETLER
Mehmet Özhaseki Caretta Caretta
Sıradaki Haber
Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Karşı şeride geçen otomobil iki araca çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
13:27
Fatih Camii'nin gizli hazinesi gün yüzüne çıkarılacak
12:58
Yasa dışı balık avcılığına sıkı denetim: 1263 kişiye ceza
13:25
Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı
12:31
9 yılda zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi
12:21
Altınyazı Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyede
Alageyiklerin nesli "gen merkezi"ndeki çalışmalarla korundu
Alageyiklerin nesli "gen merkezi"ndeki çalışmalarla korundu
FOTO FOKUS
Zincirleme trafik kazasından son anda kurtuldu
Zincirleme trafik kazasından son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ