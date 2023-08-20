Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, caretta carettaların yumurtalarının kafesleme yöntemiyle koruma altına alındığını belirtti.

Yumurtadan çıkan yavru Caretta Caretta'ların denizle buluşmasına da yardımcı olunduğunu ifade eden Özhaseki, deniz kaplumbağalarının denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yapılan yuva sayısının 2 bin 551'e ulaştığını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Özhaseki paylaşımında "Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.