Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.08.2023 09:47

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu çözümü 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Anlaşmazlıkların ara bulucular yoluyla 1 ay içinde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Adliyelerdeki ara buluculuk bürolarına müracaat ücretsiz olacak.

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Gayrimenkul ve kira bedellerindeki artışlar, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklı anlaşmazlıklar...

Tüm bu davalarda çözüm için ilk adres, 1 Eylül'den itibaren ara bulucular olacak.

Başvurular ücretsiz yapılacak

Uyuşmazlık olduğunda taraflar adliyelerde mahkemeden önce ara buluculuk bürolarına müracaat edecek. Buradaki işlemlerin tamamı ücretsiz olacak.

Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Kira uyuşmazlıkları en fazla 1 ay içinde çözüme kavuşacak

Anlaşmazlıkların çözümü için 1 ay gibi bir süre öngörülüyor.

Görüşmeler üç hafta içinde tamamlanacak. Zaruri hallerde bu süre bir hafta daha uzatılabilecek.

Yılda 80 bin uyuşmazlığın ara buluculara götürülmesi bekleniyor

Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor.

Uygulama ile taraflar arasında anlaşmazlıklar tırmanmadan çözülecek, uzun yargılama süreçleri beklenmeyecek.

Taraflar ara bulucuda anlaşamazsa yine mahkeme yoluna başvurabilecek. 

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
10:20
Bakanlık aileleri 'sanal dünya' konusunda uyardı
09:43
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
09:35
Yeni evli çiftin düğün gecesi hastanede son buldu
09:20
Rusya: Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırı girişiminde bulundu
07:16
İzmir açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı
Galatasaray Icardi ile coştu
Galatasaray Icardi ile coştu
FOTO FOKUS
Hasta yakınları doktoru darp etti
Hasta yakınları doktoru darp etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ