MHP'den "Kıbrıs Türk'tür" paylaşımı: Bahçeli 'tarihi' mesajı hatırlattı

Elinde tesbih, ayaklarında çizme... Fonda Zeki Müren'in 'Ağlama Sevdam' şarkısı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam odasındaki yürüyüşü partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" notuyla paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile köyünde yaşanan gerginlik sonrası MHP'den dikkat çekici bir klip geldi.

Görüntülerde Devlet Bahçeli'nin eline tesbihini alıp çizmelerini giyerek yürümesi yer aldı. MHP'li kaynaklara göre Bahçeli'nin giydiği çizmeler tarihi bir mesaj taşıyor.

MHP lideri, Atatürk'ün İtalyan büyükelçiye verdiği yanıta atıfta bulundu

O mesajın geçmişi Milli Mücadele yıllarına dayanıyor. Lozan antlaşmasının hemen sonrası.

İtalya büyükelçisi Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmek istedi, Atatürk o randevuyu kabul etti. Büyükelçi, İtalya'nın Antalya'yı ve Rodos adasını istediğini belirtti. Elçiyi günlük kıyafetleri ile karşılayan Atatürk, müsaade isteyerek yan odaya geçti ve asker kıyafetleri ile çizmelerini giydi.

Atatürk'ün bu cevabı İtalyan elçinin geri adım atmasına neden oldu. Yıllar sonra, Mustafa Kemal'in İtalya büyükelçisine verdiği bu karşılığa Devlet Bahçeli tarafından atıf yapıldı.