Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde düzenlenen seçmelerde, İtalyan antrenör Corrado Rosso tarafından keşfedilen Yiğit Aslan, son 4 yılda Türkiye rekorları kırıp uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya kazandı.

İtalya'nın Milano kentinde 2016 yılında katıldığı yarışta 13 yaş kategorisinde eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun 26 yıllık rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çeken genç yüzücü, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya kazandırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Yüzmeye öğrenmek için başlamıştım"

Yiğit Aslan, 10 yaşında yüzme öğrenmek için gittiği yaz kursunda bu spora başladığını, çok çalışıp kendini geliştirerek bugünlere geldiğini söyledi.

TOHM kadrosuna girip Kayseri'ye geldikten sonra, aldığı eğitimler neticesinde profesyonel yüzücü olmayı başardığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Mersin'de ailemle alışveriş merkezinde gezerken aldığım bir broşürle bu spora yöneldim. O broşürde birkaç tane spor dalı vardı. Ben yüzmeyi seçtim. Bu spora yüzmeyi öğrenmek için başlamıştım. Yeteneğimin olduğunu fark edince, kendimi geliştirdim. Mersin'de kardeş iller yarışında antrenör Corrado ile tanıştım. O beni Kayseri'ye davet etti. Yaklaşık 4 yıldır Kayseri'deyim. Antrenmanlar baya zorlayıcı. Haftanın 6 günü çift antrenman yapıyorum ve bir antrenmanda 7 kilometre civarında yüzüyorum. Buraya gelmeden önce 2,5 kilometre yüzüyordum. Şu ana kadar 15 Türkiye rekoru kırdım, uluslararası yarışlarda da birçok madalya kazandım."

Aslan, "Yüzme, disiplin isteyen çok zor bir spor. Hedefim 2024 Olimpiyatları'nda madalya almak. Şu anda 2020 Tokyo Olimpiyatları için 800 metre serbestte B barajına 7 saniyem, A barajına 14 saniyem var. Asıl hedefim, 2024'de madalya kazanmak" dedi.

"Türkiye'de sayılı isimlerden biri"

TOHM Kayseri yüzme antrenörü Ali Özmen, yüzme yarışlarını takip edip yetenekli sporcuları seçtiklerini anlatarak, şunları paylaştı:

"Seçtiğimiz çocukların aileleriyle görüşüp, onları kadromuza dahil ediyoruz. Haftada 6 gün çalışıyoruz. 10 su antrenmanı 4 de kuvvet antrenmanı olmak üzere toplam 14 antrenman yapıyoruz. Tek birim antrenmanda ortalama 7 kilometre yüzüyorlar."

Yiğit Aslan'ı da bir yarışmada keşfedip kadroya dahil ettiklerini aktaran Özmen, "Bize gelen çocukların gelişimleri çok iyi. Bunlardan birisi de Yiğit Aslan. Bu sene Avrupa gençler barajını ve gençler olimpiyat barajını geçti. Geçen hafta düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda da iki Türkiye rekoru kırdı. Yiğit Aslan 4 yıl önce bize katıldı. Geldiğinde üst düzey bir sporcu değildi ama şimdi Türkiye'de sayılı isimlerden biri ve geleceği parlak. Çok disiplinli, çalışkan, hedefe kilitlenmiş, o hedef uğruna her şeyi yapan bir sporcu olarak görüyoruz. Özverili ve disiplinli bir çalışmayla, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA