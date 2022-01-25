Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yollar kapanınca gelin traktörle alındı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle otomobille ulaşım sağlanamayınca, damat Murat Arslan, gelini 15 traktörle oluşturulan konvoyla almaya gitti.
Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde kar yağışı etkili oldu. Otomobillerle ulaşım sağlanamayınca damat Murat Arslan ile akrabaları 15 traktörle konvoy oluşturarak gelin almaya gitti. Köyün üst mahallesine çıkan damat ve akrabaları gelin Melike Uzun’u traktöre bindirerek köy merkezine indirdi. Çift köyde yapılan düğün ile evlendi.
Damadın ağabeyi Adem Arslan, “Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Biz de çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz” dedi.
Etiketler: Çorum Kar Yağışı
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