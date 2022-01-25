Iğdır'ın Aras Dağları eteklerinde devriye gezen Suveren Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğü bölgede hareketsiz halde yerde yatan bir kukumav kuşu buldu.

Soğuktan etkilendiği ve aç kaldığı için bitkin düşen kuşu karakola götüren jandarma ekipleri, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Ekipler, karakoldan aldıkları kuşu tedavi altına aldı.