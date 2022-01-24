Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından "Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı Kaynak Değerleri Envanter Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Vize ilçesinde yaban hayatı mercek altına alındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinde görevli Dr. Yasin Ünal tarafından kırsal alanda 4 ay süren çalışmada 120 kuş, 51 memeli ile 47 böcek türü kayıt altına alındı.

Çalışma kapsamında uzun süredir üzerinde aranan "kızıl geyik" Trakya'da ilk kez fotokapanla görüntülendi.

"Nadir bir ekosisteme sahip"

Ünal, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı'nın Trakya'nın tek doğal karaçam özelliğine sahip nadir bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Başta karaca olmak üzere çeşitli hayvan türlerini içerisinde barındıran alanın eşsiz bir tabiata sahip olduğunu anlatan Ünal, bölgede 4 aylık bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Alanda kurdukları 4 fotokapan ile birçok canlının görüntülerini kayda aldıklarına değinen Ünal, bu canlılar arasında nesli tehlike altında olanlarında da bulunduğunu dile getirdi.

“5 yıl bu alanın korunması gerekiyor”

Ünal, alanda önemli türlere rastlandığını, Türkiye'de tehlike altındaki türler arasında olan kızıl geyik ile su samurunu da görüntülediklerini söyledi.

Kurt, çakal, tilki, porsuk ve karaca gibi birçok yaban hayvanın yaşamını kayıt altına aldıklarına işaret eden Ünal, "Türkiye'de üç geyik türü var. Bunlardan geyik ve karaca türlerinin aynı alanda ortak yaşaması bilimsel açıdan çok değerli. Alanda şah kartalı, gök kuzgun gibi ülkemizde nesilleri devam eden türlerde var. Bu yüzden bu çalışmayı bitirdik. 5 yıl bu alanın korunması ve yöre halkından bizim ricamız korumalarda aktif rol üstlenmeleri" dedi.

Kendisini en çok heyecanlandıran gelişmenin kızıl geyiğin görüntülemesi olduğunu anlatan Ünal, "Varlığını biliyorduk ama resmi ve bilimsel olarak görüntülenmemiş bir türdü. Biz çalışmamız ile fotokapanla bu türün fotoğraflarını elde ettik. Alanda çoğalış gösterdiğini artık biliyoruz. Bu hem bölge hem ülke açısından önemli" diyor.