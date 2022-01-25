Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle, kar yağışlarıyla beyaza büründü.

Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.

"Her mevsim olduğu gibi kışın da eşsiz bir değere sahibiz"

Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, Gölyazı'nın tarihi ve konumuyla dünyada ender noktalardan biri olduğunu söyledi.

Bölgenin, Türkiye'de ve Bursa'da önemli bir değeri sahip olduğunu vurgulayan Şahin, turizm açısından potansiyele sahip olduklarına değindi.

Şahin, kar yağdığında mahallenin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu anlattı:

"Kışın kar yağdığı zaman kendi doğal, tarihi konumu ve ada olması sebebiyle beyaz görünümüyle Venedik'e ve ondan daha güzel bir görünüm ve değere sahip oluyor. Misafirlerimiz buraya geldiğinde gezinti yapabiliyorlar. Çay ve kahve içebilecekleri noktalar var. Yazın ziyaretçi sayısı fazla ama kışın da gelenler oluyor. İnsanların burayı kışın da görmesi lazım. Her mevsim olduğu gibi kışın da eşsiz bir değere sahibiz."