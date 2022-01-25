Ormanların korunması için yangın gözetleme kulelerindeki nöbetler yaz kış demeden Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor.

"20 senede de bir çam ağacı büyüyor"

İstanbul Büyükada'daki yangın gözetleme kulesinde gönüllü olarak görev yapan Hatun Aydın, salgın şartlarında ve kış aylarında bile kuledeki görevini bir gün olsun bırakmadı.

Ormanın üzerinde, dağların içinde tek başına yükselen bir kule onun iş yeri... Görevi zor ama ekipleri uyarmanın başka yolu yok. Aydın'ın bütün çabası ölü ormanlar bırakmamak:

"Bir ağacın yanması... Bir ağaç ne kadar da büyüyor? Bir çocuk ne kadar geç büyüyor? 20 senede büyüyor... 20 senede de bir çam ağacı büyüyor... "

16 yıldır gönüllü olarak görev yapıyor

TRT Haber ekibi Büyükada'ya giderek, 16 yıldır görevinin başında gönüllü olarak çalışan Hatun Aydın'ı görüntüledi.

"Yangını fark edip ilgili birimleri uyaracak kişi bu kulede zaman geçirmek zorunda" diyen Aydın, şunları söyledi:

''Tuzla tarafından Ados, Sultanbeyli, Kayışdağı taraflarını da gözetliyoruz. Bütün adaları gözetleme yapıyoruz. Bir küçük duman gördüğümüz anda, en yakın ekibe bildiriyoruz. İlk müdahaleye önce arazözlere gönderiyoruz, ondan sonra merkeze şefimize bildiriyoruz."

Kapanma sürecinde de görevinin başındaydı

Koronavirüs salgınında uygulanan kapanmalarda da görevinin başından olan Aydın, şöyle konuştu:

''Biz burada çalışıyorduk. Yani zaten kalabalık olmayan bir ortamdaydık, biz çalıştık devamlı. Bir tedirginlik hissetmedik uzakta olduğumuz için. Kalabalık olsak ederdik. Aşılarımızı yaptırdık hepimiz.

Kalabalık olmayan bir yerlerde yaşadığımız için mutluyuz tabii ki hastalığın bulaşmaması için. Ben hastalık geçirmedim. Çocuklarım, eşim geçirmedi. Ama kardeşlerim başka yerde olduğu için geçirdi.''

Kış aylarında yangın riski düşük

Kış aylarında hava sıcaklığının eksilere düşmesi ve nem oranının yükselmesiyle beraber yangın riski düşüyor. Fakat yangın kulelerinde göreve her zaman devam ediyor.

Kuleyi hiç bir zaman boş bırakmadıklarını belirten Aydın, "Kış mevsiminde de sabah başlıyoruz akşam kuleyi boş bırakmıyoruz devamlı gözetleme yapıyoruz. Kış aylarında yangın olmadı, ev yangıları oldu. O da ormanlara uzak, onlarla karşılaşmadık. Ayrılacağımız zaman da merkeze bilgi veriyoruz 5 dakika ayrılıyoruz diye onların bilgisi dahilinde ayrılıyoruz. Hiç ayrılamıyoruz devamlı gözetleme yapıyoruz, dürbünle bakıyoruz'' dedi.

Yanlarına kimseyi almıyorlar

Çok dikkatli olmaları gerektiği için yanlarına kimseyi almadıklarını belirten Aydın, ''Biz sadece gözetleme yerinde yanımıza kimseyi alamıyoruz. Çünkü gözetlemede dikkatimiz dağılır diye, gözetlemede yanına birisi gelirse yangın gözetlemede dikkat dağılır” diye konuştu.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş