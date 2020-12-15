Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı dağlık kesimde yiyecek bulmakta zorlanan keçiler, Peri Vadisi'nin tabanına doğru ilerliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Boynuzları 1,5 metreyi bulan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen dağ keçilerinin vadiye inişi, havadan görüntülendi.

"Burada yaban hayatı çok zengin"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, 25 yıldır dağ keçilerini takip ettiğini anlatarak, "Bu vadi doğal ve yaban hayatı bakımından çok zengin faunaya sahip bir yer. Dağ keçilerinin burada olmasından dolayı bir zincir oluşmuş burada. Kurdundan vaşağına, sansarından su samuruna kadar bir döngü halinde yaşıyorlar. Dağ keçileri burada daha yoğunlukta bulunuyor. Burası bu coğrafyadaki yabani hayatı en güzel ve en kolay bir şekilde izleyeceğiniz bir yer. Çok asil ve güzel hayvanlar" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Tetiğe değil, deklanşöre basın"

Son yıllarda hayvan popülasyonunda azalma olduğunu söyleyen Narin, şöyle konuştu:

"Bunları korumamız lazım. Birkaç yıl önce buraya geldiğimizde sayıları çok fazlaydı. Bugünlerde sayılarında düşüklük olduğunu görüyoruz. Gerek insan eliyle gerek duyarsızlıktan dolayı böyle oluyor. Lütfen tetiğe basmayın, deklanşöre basın. Onların fotoğraflarını çekin, saatlerce izleyin. Bence onlara kıymaktansa onları çoğaltmak daha güzel."