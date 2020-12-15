152 bin hektarlık Seyfe Gölü, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor.

Gölün son durumunu anlatan SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, “Şu an göç tersine döndü. Buradan geçen kuşlar gölde su varsa konaklayıp dinleniyorlar ama eğer gölde ortam yoksa konaklamadan, yollarına devam ediyorlar” dedi.

“Gölümüz tamamen kurudu”

Temmuz ayından bu yana gölün tamamen kuruduğunu söyleyen Ömer Çetiner, “Aralık ayının ortasındayız. Seyfe Gölü, temmuz ayından bu yana maalesef kurudu. Çok cılız yağışların dışında pek bir yağış almadık” diye konuştu.

Gölün tamamen kurumasının büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Çetiner, “Gölü besleyen üç ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok. Yöreden alınan içme suları durdurulmalı. Orada yapılan tarım susuz tarıma yönlendirilmeli. Damlama sulama sisteminin hayata geçirilmesi gerekir. Seyfe Havzası dışından gerekirse Kızılırmak’tan su alınarak, gölün kuruduğu anlarda takviye edilmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada imza kampanyası başlatan doğaseverlerle ilgili de konuşan Çetiner, “Kamuoyu oluşturmak güzel bir olay. Ben o çalışmayı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Paylaşımların kaş yapmadan, göz çıkarmadan yapılması gerekir” dedi.