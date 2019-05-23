Niğde Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yaklaşık 3 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları, Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde kuru fasulyenin Niğde'nin iddialı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Fasulye Türkiye'de 2. sırada

Niğde'nin yaklaşık 90 bin dekarlık ekim alanıyla fasulyede Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz ıslah çalışması kapsamında Konaklı beldesi ve Ovacık köyümüzde verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemesi yapıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında barbunya denememiz de var. Barbunyada tescil aşamasına geldik. İsim belli olduktan sonra inşallah piyasaya sürülecek. Türkiye ortalamasının üstünde bir verim bekliyoruz. Şu an neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklılık üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

Kaynak: AA