Milli Eğitim Bakanlığınca çocukların hem okuyup hem hayal dünyalarını geliştirmesi için okullarda oluşturulan zenginleştirilmiş kütüphanelerin (z-kütüphane) sayısı bin 447'ye, bu kütüphaneleri kullanan öğrencilerin sayısı da 1 milyona ulaştı.

Renkli ortamı, öykü atölyesi, kitap tasarlama, yazarlarla buluşma gibi sosyal etkinlik çalışmalarıyla ön plana çıkan z-kütüphanelere Bakanlık tarafından temin edilen eser sayısı 1,5 milyonu aştı.

Bakanlıkça yapılan araştırmada, z-kütüphanelerin okuma kültürüne katkı sağladığı, öğrencilerin de buralarda geçirdikleri zamanı artırdığı belirlendi.

Kaynak: AA