Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgeleri yayımlandı.
LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi.
LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.— MEB (@tcmeb) May 22, 2019
Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler. pic.twitter.com/PG3bBwFWvF
Kaynak: AA