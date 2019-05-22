Olay, sabah 08.45'te İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. "TK 2108" sayılı İstanbul (IST) -Ankara (ESB) seferini icra etmek üzere kalkış için pist başına doğru taksi yapan "TC-LJE" kuyruk kodlu "Boeing 777/300" tipi yolcu uçağının sağ kanadı aydınlatma direğine vurdu. Olayda herhangi bir yolcu ya da kabin ekibi zarar görmedi. Uçağın sağ kanadında ciddi hasar meydana geldi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, kazanın, uçağın önceden belirlenen piste ulaşma rotasında yaşanan yoğunluk nedeniyle, kontrolör tarafından başka bir güzergaha yönlendirilmesinin ardından gerçekleştiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber