İstanbul geri dönüşümü çok sevdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından metro ve okullara konulan akıllı geri dönüşüm konteynerleri sayesinde, İstanbullular akbillerine tam 92 bin 780 lira yükledi.

Doğaya katkısının yanı sıra akıllı geri dönüşüm konteynerleri ulaşımı da daha ucuz hale getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi yaklaşık 6 ay önce başlattı. 3'ü metro istasyonları 97'si okullara olmak üzere toplam 100 geri dönüşüm konteyneri şehirde yerini aldı. Proje büyük ilgi gördü.

Toplam ağırlığı 36 bin 930 kilogram olan 1 milyon 841 bin plastik şişe geri dönüşüme gönderildi. 3 bin 844 kilogram metal kutu da akbilleri doldurmak için konteynerlere atıldı.

Akıllı konteynerlere atılan her yarım litrelik plastik su şişesi için İstanbulkart'a 3 kuruş yükleniyor. Küçük boy metal içecek kutularıyla ise 7 kuruşluk yükleme yapılabiliyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Tarık Aşçı, Ahmet Gümüş