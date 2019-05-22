Bir yakınının cenazesine katılmak için 8 gün önce Samsun'dan Fatsa'ya giden 87 yaşındaki Salim Bodur, kaybolmuştu.

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Bodur'un bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaybolduğu yere 12 kilometre uzaklıkta bulundu

Alzheimer ve sara hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, Muhammet Yanık adlı vatandaş tarafından kaybolduğu yere yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Ilıca Mahallesi'ndeki dere kenarında bulundu.

Bodur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamı bulan Muhammet Yanık, fındık bahçesine gitmek için evinden ayrıldığını belirterek, "Elimdeki su bidonlarından ikisi düşüp dereye kadar yuvarlandı. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim" dedi.

Kaynak: AA