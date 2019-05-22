Ardahan Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontrollerde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

Hayvan pazarı 1 ay kapalı kalacak

Bu durum üzerine hem hastalığın tespit edildiği hayvanlar hem de hayvan pazarında karantina uygulaması başlatıldı.

Hayvan pazarı, karantina kapsamında 1 ay boyunca kapalı kalacak. Pazarın yeniden hizmet vermesi ve hastalığın önüne geçilmesi için dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak. Hastalık rastlanılan hayvanlar da yine karantina altında tutulup tedavi edilecek.

Kaynak: AA