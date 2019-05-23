Tokat Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çilek bahçeesi kuruyor. Proje kapsamında her bir faydalanıcıya 1 dekarlık birim alanda kurulmak üzere damlama ve fertigasyon üniteleri, malç ve fide verildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, beraberinde İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Sinan Kartal, Böğet köyünde projeden faydalanan üretici ile birlikte çilek bahçesinde fide dikti.

Kaymakam Baytok, ilk etapta 9 kişiye sağlanan desteklerle ilçede çilek üretiminin yaygınlaştırılarak artırılacağını söyledi.

Kaynak:AA