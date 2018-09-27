Yeni Zelanda'da fok balığından beklenmedik tepki

Yeni Zelanda Kaikoura'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Taiyo Masuda kano sporu yapıyordu ve kanosunun önünde takılı kamera sayesinde inanılmaz bir an yakaladı.

Sudan çıkan bir fok balığı, ağzındaki ahtapotu kanoya doğru attı ve tekrar suya daldı.

Masuda öğle yemeği sırasında birkaç fok balığının çevrelerinde yüzmeye başladığını söyleyerek, "Sadece vücutlarını rahatlattıklarını düşündük ama görünüşe göre yiyecek arıyorlardı. Bir fok yanımıza doğru yüzdü, ağzındaki ahtapotla neredeyse yüzümüzü tokatlıyordu" dedi.

Kaynak: Reuters