Tahtacı Ayşe Çakır zorlu mesleğini ormanda sürdürüyor

Ormanlarda ağaç keserek geçimini sağlayan ve çadırlarda kalan "tahtacılar", ekmek parası için zorlu mesleklerini sürdürüyor.

Adlarını yüzlerce yıldır sürdürdükleri orman işçiliğinden alan tahtacılar, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin yüksek kesimlerinde ağaç kesimi işleri yaparak geçimlerini sağlıyor.

Günde 30 ağaç kesimini yapıyor

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Adana Pozantı'da "tahtacılar"dan Çakır ailesi de ekmeğini ormandan çıkarıyor. 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Çakır, elindeki motorlu testereyle ağaçları deviriyor.

Ailesiyle ormanda kurdukları çadırda gün doğumuyla uyanan ve kahvaltıdan sonra katırlarıyla yola koyulan Çakır, motorlu testeresiyle Orman İşletme Müdürlüğü'nün daha önce belirlediği ağaçların kesimini yapıyor.

Dev ağaçları devirmesinden sonra belirlenen ölçülerde parçalara bölen Çakır, daha sonraları bunları katırlara yükleyerek istiflendiği alanlara taşıyor. Eşiyle günde 30 ağacın kesimini yapan Çakır, havanın kararmasıyla çadırına dönüp dinleniyor.

"Dikkat gerektiren bir meslek"

Toros Dağları'nda yılın 5 ayı mevsimlik işçi olarak çalışan Ayşe Çakır, işinin kadınlar için kolay olmadığını söyledi.

Bu işin özen gerektiren bir alan olduğunu anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Buraya gelerek ağaçları deviriyoruz. Devirdiğimiz ağaçları boylama, kesme ve soyma işlemlerinden geçiriyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra da toplama işlemimiz oluyor. Daha sonra bunları katırlara yükleyerek yolun kenarına götürüp diziyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kazandığımız para geçimimize yetiyor. Kadın olarak ormanda çalışmam çevreden geçenlerin de dikkatini çekiyor. Yaptığımız iş tehlikeli fakat ekmek paramız için çalışmamız gerekiyor. Bu iş tamamen dikkat gerektiren bir meslek."

Her türlü zorluğa birlikte göğüs geriyorlar

Çakır, kestikleri ağaçları belirli boy ve ölçülere göre ayırıp orman işletmesine sattıklarını vurguladı.

Eşiyle uzun yıllardır ağaç kesme işleriyle uğraşan 52 yaşındaki Kadir Çakır da, zor ve geleneksel bir mesleği sürdürdüklerini belirtti. Eşinin hem iş hem de hayat arkadaşı olduğunu anlatan Çakır, her türlü zorluğa karşı birlikte göğüs gerdiklerini söyledi.

Kaynak: AA