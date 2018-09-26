Atık malzemeler gazi İrfan Öztürk'ün elinde şekilleniyor

Batman'da 1994 yılında gazi olan İrfan Öztürk, atık metal ve ahşapları dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

Vatani görevini yaptığı yıllarda terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada sağ ayağına kurşun, sırtına ve sağ koluna ise şarapnel parçaları isabet eden Öztürk (45), o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 1,5 yıl süresince tedavi edildi.

Tedavisinin ardından bir süre ticaretle uğraşan, daha sonra Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başlayan iki çocuk babası gazi Öztürk, evinin bir bölümüne kurduğu küçük atölyesinde atık malzemelerden dekoratif eşyalar yapıyor.

Öztürk, iki yıl önce komşusunda gördüğü sehpanın fiyatının çok yüksek olduğunu öğrenince, "Bunu ben de yapabilirim" diyerek dekoratif eşya yapımına merak saldığını söyledi.

"Evde kullandığımız eşyalarda israf yapıyoruz"

Sehpayı çok ucuza mal ettiğini, daha sonra yeni eşyalar yapmaya başladığını belirten Öztürk, zaman içinde evinde kurduğu küçük atölyede kendini bu alanda geliştirdiğini anlattı.

Atık ahşap ve metalden duvar panosu, sehpa, avize, lambader yapan Öztürk, ürünlerin çevresinde beğenildiğini, bazılarını sattığını, birçoğunu da yakınlarına hediye ettiğini söyledi.

Bir şeyler üretmenin keyifli olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları konuştu:

"Yemek konusunda insanlar çok israf yapıyor. Evde kullandığımız eşyalarda da israf yapıyoruz. Özellikle doğada çok fazla israf yapıyoruz. Ben bu atıkları çöp olan eşyaları ve ağaçları aldım yeniden değerlendirdim. İnsanlar bunun çöp olduğunu düşünmüyorlar. Onları öyle bir hale getiriyorum ki eşyaların yeni olduğunu düşünüyorlar. Bunların hepsi birer çöp ve ben bunları çöpten toplayarak yapıyorum. İnsanların yaptığım eşyaları beğenmesi beni çok mutlu ediyor. Bir şey yapıp da ortaya koyuyorsunuz ya bunun mutluluğu, hazzı hiçbir şeyde yok. Yaptığım şeylerin bana geri dönüşü güzel olduğu zaman çok daha mutlu oluyorum."

Hayır kurumu için üretmek istiyor

Öztürk, evde kurduğu küçük atölyesini büyüterek, ağaçtan mutfak malzemeleri ve daha büyük ev eşyaları da yapmak istediğini söyledi.

İrfan Öztürk, "İleriye dönük hayallerim var. Bir hayır kurumu için ürünler yapıp satmak istiyorum. Onu gerçekleştirirsem benim için zirve o olacak" dedi.

Gazilere eve kapanmamalarını tavsiye eden Öztürk, şunları anlattı:

"Ben gazi arkadaşlarımın evlerine kapanmalarını asla istemiyorum. En azından bir el sanatıyla, bir hobiyle uğraşsınlar ve hayata yeniden tutunsunlar."

Kaynak: AA