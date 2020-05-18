Yavru karacalara annelik yapıyor, elleriyle besliyor. Onları sevgi ve şefkatle kucaklıyor. 55 yaşındaki Nimet Dizdar, karacaları evinde büyütüyor.

Dizdar, Giresun Dereli'ye bağlı Sarıyakup köyünde yaşıyor. 2012 yılından bu yana annesiz karacalara gönüllü bakıcılık yapıyor.

"Çok seviyorum ben karacaları küçükten beri. Buna da Bilal ağabeyim sayesinde kavuştum. Ben bunları severek bakıyorum. Yerim müsait olsa bakarım 10 tane."

Dizdar, zamanının büyük kısmını yavru karacalarla geçiriyor. Beslenmelerine de özen gösteriyor.

[Fotoğraf: AA]

35'ten fazla karacaya gönüllü bakıcılık yaptı

Nimet Dizdar'a yavru karacaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü getiriyor.

8 yılda 35'ten fazla karacaya gönüllü bakıcılık yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, "İnsana alıştıkları için ormanda yaşamlarını ikame ettiremiyorlar. Dolayısıyla doğal ortamlarına kazandıramadığımız ama Nimet teyzemiz vasıtasıyla yaşattığımız bu hayvanların mutlaka anneleriyle kendi doğal ortamlarında yaşamalarını istiyoruz" dedi.