Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da atık mermer tozlarının depolandığı ve bataklığa dönüşen alana düşen 3 at, itfaiye ekibinin çabasıyla kurtarıldı.
Aydın Yeni Sanayi Mahallesi'nde otlamaları için araziye bırakılan 3 at, bir mermer fabrikasının döküm alanına girdi.
Mermer tozlarının depolandığı, bataklığa dönüşen bölgede saplanan atlar, yaklaşık 75 santimetre derinliğindeki beyaz çamurun içinden çıkamayınca ayakta kalamadı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi operasyon düzenledi. Atların başlarına ip geçirerek çamurun dışına sürükleyen itfaiye görevlileri, beyaz çamura bulanan atları hortum tutarak yıkadı.
[Fotoğraf: AA]
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