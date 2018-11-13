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Yavru fillerin oyun keyfi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Diego Hayvanat Bahçesinin yeni üyeleri, 2 aylık ve 3 aylık yavru filler.

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Doğal ortamlarından uzak olsalar da, hayvanat bahçesindeki koşullar sayesinde, evlerindeymiş gibi gün boyu oyun oynuyorlar.

Atlıyor, zıplıyor, günlerini oyun oynayarak geçiriyorlar. İkisi de birbirinden yaramaz yavrular, sürekli annelerinin gözetimi altında.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bütün fillerin aynı alanda bulunmasının, hayvanların duygusal bağını geliştirdiğini belirtiyor.

Bu nedenle yavru filler Kaia ve Zuli de, doğal ortamlarından farksız koşullarda büyüyor.

Parkta dördü erişkin 14 fil bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yavru filler, Hayvanat Bahçesi
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