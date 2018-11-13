4 bin tür böceğin sergilendiği "Böcek Müzesi" bilimsel çalışmalara hizmet ediyor

Türkiye'nin her yerinden böcek türleri bu müzede sergileniyor.

Yozgat'ta 2013 yılında hayata geçirilen müzenin amacı, kentteki böcek çeşitliliğini ortaya çıkarmaktı. Daha sonra proje geliştirildi, Türkiye'nin her yerinden böcekler müzeye götürüldü.

Bozok Üniversitesi tarafından oluşturulan böcek müzesi, akademisyenler için de önemli bir kaynak.

4 bin tür böceğin bulunduğu müzede bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Böylece yerli böcek türlerinin yurt dışında literatüre geçmesi de engelleniyor.

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Gamze Pekbey, "Tatil amacıyla yabancı araştırmacılar ülkemize gelip buradan böcek örneklerimizi toplayıp kendi ülkelerinde teşhislerini yaparak bizim olan kaynağı yurt dışına çıkarmış oluyor. Baktığımız zaman bu herhangi bir tarihi materyalin kaçakçılığından farklı değil" dedi.

Böcek müzesindeki çalışmalara üniversitedeki öğrenciler de destek veriyor.

Kaynak: TRT Haber