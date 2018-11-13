Iraklı 5 kardeş lüks araçların benzerini yapıyor

Atölye sahibi Kemal Selim, 2010 yılında arabaların benzerini yapmaya başladıklarını belirterek, "Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yaptık. En önemli işimiz 40 bin dolara mal olan bir araç oldu" dedi.

Benzerlerini yaptıkları arabaların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçalarını da kendi imkanlarıyla ürettiklerini aktaran Selim, parçaları monte ederek orijinaline yakın lüks araba yaptıklarını söyledi.

Selim, yaklaşık 7 ay içerisinde aslına yakın bir araç yapabileceklerini vurgulayarak, "Yaptığımız arabaların tarzı birbirinden farklı. Daha çok lüks arabalar yapıyoruz. Normal araçları 3 ay süreyle yapabiliriz" dedi.

Normal şartlarda arabaların piyasadaki fiyatının yüzde 30'u kadar harcama yaptıklarını dile getiren Selim, "Arabalarımızı test etmeden kullanmıyor ve satışa çıkarmıyoruz. Araçların özellikleri genel olarak piyasadakilerin neredeyse aynı" diye konuştu.

Selim, yetkililerin destek olması halinde aslına yakın daha çok araç yapacaklarını belirterek, mali destek sağlandığı takdirde bölgede bir araba markasının ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA