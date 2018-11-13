Yaralı sokak hayvanlarına masajlı ve havuzlu tedavi uygulanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı, sakat ve hasta olan kedi ve köpekler, masaj ünitesi, egzersiz salonu ve havuz bölümlerinde uygulanan tedavilerle hayata tutunuyor.

"Sokak hayvanlarını hayata döndürmek için çabalıyoruz"

Hastane donanımı kazandırılan merkezde ameliyat edilen kedi ve köpekler, cerrahi operasyonların tamamlanmasının ardından uzman veterinerlerin gözetimine alınıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, yeni kurulan merkezde, çeşitli şekillerle yaralanan hayvanların tedavi altına alınarak cerrahi operasyonlardan geçirildiğini söyledi.

Kırık, kısmi felç, sinir kopması gibi vakalarda uzun süreli tedavi sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirten Cücük, sokak hayvanlarını hayata döndürmek için çabaladıklarını anlattı.

"Milyonda bir umut da olsa bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Merkeze il dışından dahi birçok sokak hayvanının tedavi için getirildiğini söyleyen Mehmet Cücük, "Felçli, yaralı ve sakat olan hayvanlarımız için bu terapi merkezini kurduk. Milyonda bir umut da olsa bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sakat kalan hayvanlarımız elbette oluyor. Onlar da ömürleri yetene kadar burada yaşamlarını devam ettiriyorlar" dedi.

Kaynak: AA